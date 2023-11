fa ascoltare le conversazioni tra arbitro e sala Var in occasione di alcuni episodi controversi nelle partite di campionato in Serie A. Sono tre i piatti forti edella puntata di oggi, riferita all'undicesma giornata di Serie A e sono il gol convalidato al Napolinonostante il fuorigioco di Olivera in, il contattoche porta a confermare il gol segnato dall'Atalanta contro l'Inter e delda rigore in Milan-Udinese.L'azione parte dal fuorigioco del giocatore del Napoli, ma Rocchi, ammettendo l'errore, spiega perché il Var non poteva intervenire essendo iniziata una nuova azione. Il var controlla le immagini e conferma cheRocchi conferma: "C'è un errore di valutazione e perde un po' di allineamento e sbaglia la valutazione. In questo caso non l'ha visto. Dispiace perché è un errore che non è riparabile in protocollo pieno. L'intervento del var è corretto e non sarebbe stato da protocollo".Diverso il discorso per Atalanta-Inter e del contatto Dimarco-Lookman su cui protesta il difensore interista e che porta la 2-1 di Scamacca. "Qua non c'è niente, per me non c'è fallo". Poi cambiando immagine: "Contatto di gioco regolare, non c'è niente di basso il gol è regolare". Anche qui Rocchi spiega: "Quel "Non c'è niente" è riferito al niente di grave per poter intervenire, non c'è chiaro ed evidente errore. Importante è che Sozza abbia deciso in campo".Più complesso il controllo var in Milan-Udinese dove sono tante le camere visionate: "Voglio vedere questa qui, se c'è il contatto qui c'è il rigore, però qui non si vede". Interviene l'Avar e conferma: "C'è quella da dietro in cui si vede bene che non c'è spazio" e allora il Var: "Ok dai confermato il rigore"