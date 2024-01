Open Var, Trefoloni (Aia): 'Bastoni-Duda, Fabbri sbaglia e il Var non può farsi influenzare. Ok il gol del Verona'

Nel corso di, la trasmissione di Dazn in cui gli esponenti dell'Aia e dei vertici arbitrali fanno sentire i colloqui intercorsi tra arbitri e VAR negli episodi da moviola, l'ex arbitro(responsabile del Settore Tecnico dell'Aia) ha commentato così i casi più importanti, soffermandosi in particolare sui contestati episodi di Inter-Verona, il gol del momentaneo pareggio di Henry e la rete vittoria di Frattesi.- Nell'occasione del gol di Henry, l'Inter chiede un fallo su Arnautovic in avvio di azione. Questo l'audio dello scambio tra arbitro Fabbri e Nasca al VAR: "Buono, niente niente" la prima reazione, seguita dall'inizio dell'analisi dell'azione: "Vai dal fallo in APP". "I falli sono altri, vai", commenta Fabbri. Intanto Nasca prosegue con il controllo delle immagini: "Fammi vedere un'altra camera. Ti do una più larga". Fabbri è risoluto: "Ragazzi per me questo non è fallo". Nasca gli dà ragione: "Condivido, non è fallo". Questo il commento di Trefoloni: "Contatto, body check. Si contendono il pallone e non c'è nulla di scorretto.Soggettività? La parte più complessa diventa per quelli che sono i contatti alti, dove c'è la problematica di non essere colti nell'intensità. Non è sempre facile trovare la giusta strada per dividere quelli fallosi da quelli no. In questo caso ci sentiamo di condividere".Gli audio dell'episodio Bastoni-Duda sul gol di Frattesi erano già stati diffusi e commentati dal designatore Gianluca Rocchi. Questa l'analisi di Trefoloni: "La differenza con l'episodio di Arnautovic c'è. E' una spinta, è un. E' stato detto e ridetto,. Il passaggio centrale è legato a una serie di elementi che si possono evidenziare in questa azione. Immediatamente dopo il contatto c'è questa fase in cui il VAR dice di fischiare, ma è giusto chiarire che l'arbitro in quel momento non sta sentendo, non è un colloquio ma una reazione del VAR che non è legata all'azione fallosa,. Fabbri doveva fermare il gioco ed è la situazione che vive il VAR. VAR suggestionato dal commento di Fabbri ("Questa è furbizia")?, perché il VAR recepisce la scelta dell'arbitro, una volta recepita e compresa nelle sue sfaccettature, da quel momento in poi inizia il suo momento di ricerca che non può essere influenzato dalle sensazioni dell'arbitro. Inizia un percorso con l'AVAR per capire la decisione".