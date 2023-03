Sta facendo il giro del web la vicenda(comunemente: sciatalgia) che, nonostante l'afflizione,. Non una, mae la seconda sentenza dovrebbe chiudere la partita.Cone riporta Repubblica, l'operaio di un'azienda toscana è assente giustificato dal lavoro per qualche giorno, dal 19 al 23. Ha presentato regolare certificato medico, lamentando dolori alla schiena che lo invalidano temporaneamente. Non gli impediscono però di mettersi al volante la sera del 21, in auto con un amico, e di dirigersi verso le gradinate dell'Artemio Franchi.. Non si sa se si sia scalmanato o sia rimasto prudentemente composto durante le fasi salienti dell'incontro, che termina 2 a 0 per la squadra viola e le assegna un posto nelle coppe europee. Rientra a casa e, al termine della licenza, riprende il suo posto al lavoro, ma per poco.che, non è chiaro in che modo, lo ha rintracciato tra la folla degli spettatori.e dei contributi per i 5 mesi trascorsi. Ora ha respinto il ricorso del datore di lavoro. Il dibattito sulle circostanze di fatto (la data di acquisto preventivo del biglietto, lo spostamento imprevisto della partita da un giorno non lavorativo a uno lavorativo, la mancata querela di falso contro il certificato) è secondario. Destinate a rimanere, anche se non costituiscono un precedente, sono alcune considerazioni contenute nel verdetto. Queste: "".