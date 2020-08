La guerra non convenzionale tra USA e Cina si fa sempre più aspra.Il colosso di Redmond infatti ha ammesso di essere interessato a trattare l’acquisizione del social network cinese.Ma qualche ora fa l’annuncio da parte di Microsoft: “Il CEO Satya Nadella, a seguito di una conversazione avuta con il Presidente Donald J. Trump, ribadisce che Microsoft è pronta a continuare la trattativa per l’acquisizione di TikTok”. L’avallo del governo USA alla trattativa ha scatenato le ire del Governo della Repubblica Popolare. I media cinesi ci sono andati giù pesante: “vigliaccheria di Washington” e “furto” hanno scritto il Global Times e il China Daily.Ma la guerra che si sta scatenando in queste ore tra le due superpotenze parte da lontano. Prima lo scontro sui dazi, poi l’arresto del numero 2 di Huawei, infine le pressioni del governo USA su Gran Bretagna e Italia per escludere le aziende cinesi dalle infrastrutture per il 5G. Lo scenario è quello che gli strateghi militari prevedevano già da diversi anni.In questo contesto, Microsoft e Facebook (che ha in TikTok il suo primo competitor) da anni si muovono per dominare e occupare lo spazio social della rete. Mark Zuckerberg si è sempre dimostrato collaborativo con il governo USA e Microsoft è stata anch’essa sempre molto disponibile a collaborare con gli apparati del governo. I creatori di Windows e Xbox, in particolare, sotto la direzione Nadella, hanno puntato fortissimo sulle infrastrutture e i servizi cloud e da qualche tempo stanno facendo lo stesso sul mercato dei social network.Dalla Cina però fanno sapere che “non si accetterà il furto di una società cinese e la Cina avrà molti modi per rispondere”. Un altro tassello si aggiunge alla guerra per il controllo delle informazioni e non sarà l’ultimo.