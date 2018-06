Ci siamo, manca ormai solamente una settimana all'evento nostalgico dell'anno: tra sette giorni presso lo Stadio Ennio Tardini di Parma si terrà il 4° Raduno di Serie A - Operazione Nostalgia – nella cornice ipernostalgica dello stadio di Parma. Appuntamento dunque per sabato 23 giugno alle ore 17:00, Calciomercato.com sarà presente con i giornalisti Federico Albrizio e Alessandro Di Gioia.



I DETTAGLI: SFIDA TRA PARMA ANNI '90 E LEGGENDE SERIE A - L’evento, organizzato dal Parma Calcio in collaborazione con Andrea Bini, creatore e gestore dell’ormai nota pagina Facebook insieme a Luca Valentino, avrà il suo clou nella "Partita delle Leggende", una sfida tra i campioni del Parma anni 90 e una selezione di campioni della Serie A di quel periodo. Sarà una giornata all’insegna della nostalgia ma anche l’inizio di Parma Legends, il nuovo progetto crociato guidato da Hernan Crespo, oggi Club Ambassador della società emiliana.



LA LISTA DEI PARTECIPANTI... MA MANCA QUALCUNO! - Nella giornata di oggi abbiamo il piacere di ufficializzare i partecipanti al raduno, con una serie di nomi anni '90 da far venire i brividi. Enorme il numero di presenze disputate in Serie A da parte dei protagonisti. Altri quattro o cinque nomi, tra cui alcuni big, potranno venire ufficializzati nei prossimi giorni. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti!



PORTIERI:



- Sebastian Frey



- Giuseppe Taglialatela

​

- Marco Ballotta



- Luca Bucci



DIFENSORI:



- Gigi Apolloni



- André Cruz



- Roberto Mussi



- Antonio Benarrivo



- Zé Maria



- Pasquale Bruno



- Christian Terlizzi



- Giuseppe Cardone



- Alberto Di Chiara



- Gianluca Colonnello



- Giovanni Bia





CENTROCAMPISTI:



- Juan Sebastian Veron



- Benny Carbone



- Mimmo Morfeo



- Lamberto Zauli



- Mauro Bressan



- Carlo Nervo



- Dino Baggio



- Diego Fuser



- Fausto Pizzi



- Gabriele Pin



- Stefano Fiore



- Mario Stanic



- Fabian Natale Valtolina



- Luca Altomare



- Guillermo Giacomazzi



- Gigi Lentini





ATTACCANTI:



- Hernan Crespo



- Dario Hubner



- Paolo Poggi



- Ernesto Chevanton



- Faustino Asprilla



- Stefan Schwoch



- Filippo Maniero



- Marco Osio



LE PAROLE DELL'IDEATORE - Andrea Bini, creatore e gestore dell'evento, ha spiegato il senso dell’iniziativa, e raccontato un po’ la storia del fenomeno Serie A-Operazione Nostalgia: “La pagina Facebook nasce circa tre anni e mezzo fa e da allora parla del calcio anni 90 e primi anni 2000; un calcio più competitivo ma forse anche più umano, come conferma la testimonianza di Hernan oggi qui con noi. Attualmente abbiamo oltre 700.000 followers. Ci teniamo anche, tuttavia, a portare fuori da Facebook questa comunità di appassionati, ed è proprio per questo che ogni anno organizziamo degli eventi. Questa volta vogliamo portare i nostri fan in un tempio del calcio anni 90, il Tardini. Per noi è un sogno che si realizza: il Parma anni 90, non c’è bisogno di dirlo, è stata una delle squadre più complete d’Europa. Siamo partiti da Piazza San Babila a Milano il 4 settembre 2015, con ‘solo’ quattro calciatori (Hubner, Protti, Paganin e Valtolina) e un seguito di cinquecento persone. Poi, mentre i numeri crescevano, siamo andati a Roma nel 2016 e quindi a Lecce l’anno scorso. E vi assicuro che fare arrivare certi nomi a Nardò (circa una quarantina di calciatori), in provincia di Lecce, non è stato semplice. La particolarità di questi raduni è che ogni fan si presenta con la propria maglietta nostalgica, quella con cui è cresciuto. Quel giorno non si tifa una fede calcistica, non c’entra nulla, si tifa il concetto della nostalgia”.