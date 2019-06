Un tuffo nel passato, per riassaporare l'atmosfera di un tempo e rivedere i campioni di una volta: Operazione Nostalgia Stars vs LaLiga Legends, le leggende del pallone tornano in campo il 6 luglio allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena, in un match che metterà di fronte glorie del calcio italiano e stelle del massimo campionato spagnolo. Da Davids a Recoba, da Morientes a Zambrotta e Del Piero: sono già 36 le leggende già confermate per il secondo evento organizzato da Operazione Nostalgia, dopo quello dell'anno scorso al Tardini di Parma, e tante altre sono pronte ad aggiungersi a questa festa di sport. Volete conoscere tutti i campioni che torneranno in campo? Scopriteli nella gallery!