per riassaporare l'atmosfera di un tempo e rivedere i campioni di una volta:le leggende del pallone tornano in campoin un match che metterà di fronte glorie del calcio italiano e stelle del massimo campionato spagnolo.Gaizka, professione centrocampista,e della selezione spagnola: per tutti però quel biondo basco nativo di Bilbao èsoldi che speseper portarlo alladal superdi Hector: questa la frase con cui si qualifica Mendieta, il giorno della presentazione a Formello con la maglia biancoceleste. I tifosi dell'Aquila impazziscono: giocatore in grado di ricoprire qualsiasi ruolo di centrocampo, dopo aver iniziato la carriera nel, club nel quale è cresciuto, si trasferisce al, di cui in breve diventa capitano. Con il club murcielago, dopo aver vinto la Coppa del Re e la Supercoppa spagnola nel 1999, disputa, perdendole entrambe con Real Madrid e Bayern Monaco, ma ottiene comunque un premio di consolazione come miglior giocatore della competizione nella stagione 2000-2001. Si fa notare anche con la maglia della Roja, disputando un ottimo Europeo nel 2000.- Completo, dotato di grande visione di gioco e grande abilità negli inserimenti, fiuto del gol, freddezza dal dischetto e preciso sui calci di punizione: Mendieta nella Lazio non riesce a imporsi come dovuto, mae si toglie la soddisfazione di vincere, primo trofeo assoluto del club. Questo storico evento convince i dirigenti del Boro a riscattare il cartellino del giocatore per intero. Mendieta gioca col Middlesbrough fino al 2008: 73 presenze in 4 anni e una finale di Coppa Uefa raggiunta.Oggi, a tanti anni dal suo ritiro agonistico,a 38 anni, fa il DJ part time nei nightclub. La musica? Spazia da Aretha Franklin a The Jam e Kings of Leon.