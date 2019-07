per riassaporare l'atmosfera di un tempo e rivedere i campioni di una volta:le leggende del pallone tornano in campoin un match che metterà di fronte glorie del calcio italiano e stelle del massimo campionato spagnolo.si nasce, campioni si diventa: è questo il caso di3 che ha fatto le fortune dNato nella ex colonia del Suriname, si trasferisce subito con i genitori nel nord di Amsterdam, dove inizia a masticare calcio e a sognare di poter diventare un professionista. La società di Johaninfatti lo nota subito, lo accoglie nella propria famiglia e lo accompagna nel percorso che dalle giovanili lo porta a debuttare in prima squadra, tanto da diventare- Il suo tecnico Louisgli assegna subito il soprannome di Pitbull per la tenacia e l'aggressività mostrati in campo, tanto daanche grazie agliche deve indossare durante le partite per un problema di glaucoma.e dotato inoltre di un ottimo piede sinistro:ma anche a causa di un brutto infortunio non riesce a sfondare nel, che lo cede subito alla Juve.primo olandese di sempre in bianconero, a Torino Davids si dimostra infatti un altro giocatore rispetto a quello visto a Milano, diventando- In sette annie, diventando uno dei calciatori più amati di sempre dai fan della Vecchia Signora per quello spirito combattivo e pugnace che lo porta a lasciare sempre tutto sul campo, come un vero e proprio eroe dell'antichità.- Non pago, trova modo di distinguersie i, prima di tornare in Italia con quella dell'Inter, diventando. Il canto del cigno in Olanda è come tutta la carriera del Pitbull, di successo:prima di chiudere ancora in Inghilterra.chiudendo con 74 presenze e 6 reti. Ora gli appassionati di calcio italiano avranno il privilegio di rivederlo in campo!