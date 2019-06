Un tuffo nel passato, per riassaporare l'atmosfera di un tempo e rivedere i campioni di una volta: Operazione Nostalgia Stars vs LaLiga Legends, le leggende del pallone tornano in campo il 6 luglio allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena, in un match che metterà di fronte glorie del calcio italiano e stelle del massimo campionato spagnolo.



Quella tra Italia e Spagna è una sfida leggendaria, infinita e ricca di significato, sia a livello di nazionali che a livello di club: Calciomercato.com, in occasione della sfida che andrà in scena a Cesena tra le Stars di Operazione Nostalgia e le Legends de LaLiga, ha voluto selezionare le 10 partite entrate nella leggenda per quanto concerne le squadre nazionali e i club, sperando che possano essere di buon auspicio per questo nuovo entusiasmante incontro.



Ecco le 10 partite leggendarie, che potrete rivedere anche nella GALLERY:



NAZIONALI



1) Italia-Spagna 2-1 Mondiali 1994

2) Italia-Spagna 4-2 dcr Euro Under 21 1996

3) Spagna-Italia 4-2 dcr Euro 2008

4) Spagna-Italia 4-0 Euro 2012

5) Italia-Spagna 2-0 Euro 2016



CLUB



1) Milan-Real Madrid 5-0 Champions 1988/89

2) Milan-Barcellona 4-0 Finale Champions 1994

3) Real Madrid-Juve 1-0 Champions 1998

4) Juventus-Real Madrid 3-1 Champions 2002/2003

5) Inter-Barcellona 3-1 Champions 2009/2010​



@AleDigio89