Operazione Nostalgia Stars vs LaLiga Legends,

per riassaporare l'atmosfera di un tempo e rivedere i campioni di una volta:le leggende del pallone tornano in campo, in un match che metterà di fronte glorie del calcio italiano e stelle del massimo campionato spagnolo.C'è chi ha fatto della potenza il proprio marchio di fabbrica, chi la velocità, chi ancora la grinta. E poi ci sono i calciatori passati alla storia per la loro classe, per i loro colpi ad effetto,: ci è riuscito Juninho Pernambucano, ci è riuscito Andrea Pirlo. Delle giocate del Chino e del suo rapporto con l'Inter e Moratti abbiamo già raccontato , ma il suo mancino ha incastonato gemme nella memoria dei tifosi, nerazzurri e non.Sono passati tanti anni dalle sue ultime magie da fermo in Italia.e chiuso la sua carriera interista il 29 aprile 2007 è un'immagine iconica, per trovare invece l'ultima rete su punizione con la maglia nerazzurra bisogna tornare all'8 febbraio 2006 e al. E poi? Recoba non ha certo dimenticato come si fa, chiedere alle vecchie glorie del Panama: lo scorso anno, in una partita giocata con le leggende dell'Uruguay, il Chino ha colpito ancora da calcio piazzato, una perfetta punizione dai 20 metri che non ha lasciato scampo al portiere avversario.E ora? Non è ancora finita, perché a 43 anni Recoba non ha alcuna intenzione di fermarsi. E rilancia, con una promessa in vista della sfida di sabato 6 luglio allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena: "". La personale sfida del Chino è lanciata: un'altra punizione, un'altra magia per regalare gioia e un po' di nostalgia a tutti i tifosi.