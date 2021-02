La Juventus e Cristiano Ronaldo sono in viaggio per Oporto, dove domani sera ci sarà la sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. La città lusitana è sede della Gestifute, la superagenzia di Jorge Mendes, che cura gli interessi anche di CR7. Queste alcune dichiarazioni di Mendes riportate da Tuttosport: "Nonostante il Covid abbia penalizzato tutti lo scorso anno ho svolto come sempre la mia parte. Tra Bruno Fernandes al Manchester United (80 milioni, ndr), Ruben Dias al Manchester City (71,6 milioni), Carlos Vinícius (48) e Doherty (15) al Tottenham, Diogo Jota al Liverpool (45), Semedo (40), Fábio Silva (40) e Vitinha (20) al Wolverhampton, Trincao al Barcellona (31), Rodrigo al Leeds (30), Rúben Vinagre all’Olympiacos (25), Danilo Pereira al Paris Saint-Germain (24), Todibo (22) e Otamendi (15) al Benfica, Acuna al Siviglia (10,5), Evanilson (7,5) e Zaidu (4) al Porto, Pote allo Sporting Lisbona (6,5), più altri trasferimenti minori, abbiamo sfondato il tetto del mezzo miliardo di euro come volume d’affari considerando i prezzi pagati per i cartellini, i bonus e il valore degli obblighi od opzioni di riscatto per coloro che sono stati ceduti in prestito. Credo non bastino le operazioni complessive annuali totalizzate da due o tre agenti insieme per avvicinare il nostro fatturato".