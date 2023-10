Dopo i tanti rumors delle ultime settimane Angela Nasti ha ufficializzato sui social la sua nuova relazione. Storica ex di altri calciatori come Bonifazi, Bonazzoli e Gollini, la sorella di Chiara Nasti (lei invece moglie del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni) ha riaperto le porte del proprio cuore per un altro calciatore. Si tratta dell'attaccante della Fiorentina, Riccardo Sottil. L'ex tronista di Uomini e Donne ha infatti postato una foto di un bacio appassionato con un ragazzo che in tanti hanno riconosciuto essere l'esterno viola. Ecco lo scatto e altri della bellissima Angela nella nostra gallery