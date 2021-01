Semplice: il vantaggio di poter giocare in casa, nel proprio stadio. E cos’è che determina questo vantaggio? Il fatto di conoscere alla perfezione l’impianto nel quale si disputa la gara, mentre gli avversari ci capitano una volta l’anno? Oppure la fortuna di non doversi sobbarcare viaggi e trasferimenti prima della partita, risparmiandosi fatica e stress? Niente di tutto questo:Solo e esclusivamente i tifosi. La loro spinta, il loro amore, la loro voce., perché due sono state rinviate: la famosa Juve-Napoli e poi Udinese-Atalanta, che sarà recuperata mercoledì della prossima settimana. Di queste gare,. Ne rimangono 124. Ebbene,. Il primo campionato senza tifosi sugli spalti ci ha chiarito definitivamente le idee su: quando hai la gente dalla tua parte forse dai di più, di sicuro ottieni risultati migliori. Molto migliori.Altre due hanno avuto un bilancio in equilibrio, le rimanenti 16 sono andate meglio quando hanno giocato davanti al loro pubblico. Adesso il bilancio tra il rendimento in casa e in trasferta è pressoché identico, e uguale - come detto - è il numero dei successi.Ci sono squadre che hanno avutoSoloha brillato davvero nel proprio stadio, dove ha conquistato 21 punti contro i 13 (ma sarebbero 14 senza quello tolto a tavolino a Verona) ottenuti in trasferta, dove peraltro ha disputato una gara in meno. Ma ci sono tante altre squadre, più o meno le stesse, cheTipo ilcon una partita in meno. OppureSemmai questi numeri aprono la strada a una riflessione:In tempo di Covid, potrebbe essere un’idea. O comunque un modo per fronteggiare un’emergenza.@steagresti