Ora è ufficiale, Neymar rinnova con il Santos: "La mia casa, le mie radici, la mia vita". I dettagli dell'accordo

Il precedente accordo con il club d'infanzia scadeva il 30 giugno e il prolungamento sino a dicembre è stato appena ufficializzato e annunciato.Decisivo il presidente della società paulista, Marcelo Teixeira, che si è incontrato con il padre di O'Ney per definire gli ultimi dettagli della firma per un periodo più lungo (quello attuale era valido solo per sei mesi).Qui ero un ragazzo che è diventato un uomo, e sono veramente amato. Qui posso essere me stesso, veramente felice. Ed è qui che voglio realizzare i sogni che mancano nella mia carriera. E niente mi fermerà.".

Dopo aver mantenuto la sua promessa di tornare a gennaio,Ora, Neymar continuerà a scrivere la brillante e vittoriosa storia del Santos. Accumulando i due periodi, Neymar Jr ha giocato 243 partite, con 69 assist e 141 goal segnati, essendo il capocannoniere dell'era "post-Pelé". In tutto, ha vinto la Copa do Brasil (2010), la Conmebol Libertadores (2011), la Recopa Sudamericana (2012) e tre edizioni del Campeonato Paulista (2010, 2011 e 2012).

"È un giorno storico e straordinario per il calcio brasiliano, un regalo per i tifosi del Santos FC. Resta il nostro idolo, il nostro ragazzo, il principe con la nostra maglia numero 10. È un momento molto importante in questo processo di ricostruzione e avevamo bisogno di Neymar, sia dentro che fuori dal campo. La frase 'Vado, torno, rimango' è emblematica e fondamentale per il riposizionamento del Santos FC al suo giusto livello", ha dichiarato il presidente Marcelo Teixeira."Questo rinnovo era già ben avviato da febbraio e l'abbiamo appena realizzato. Neymar è in forma, quindi abbiamo tempo per lavorare sodo ed essere un semestre molto positivo per il Santos FC. E' stato molto bello passare questi mesi qui, vicino alla famiglia, agli amici e al club che amiamo, quindi questo ritorno, questo ritorno e questo soggiorno sono stati fondamentali. Le cose stanno accadendo molto velocemente, tutto sta collaborando e ora si tratta solo di renderlo felice in campo, che è quello che ci aspettiamo, giusto!? Ed è felice in campo, renderà tutti felici di sicuro. Sottolineo anche il presidente Marcelo Teixeira, che ha sempre avuto una grande importanza nella nostra vita, sia all'inizio della carriera di mio figlio che oggi ci incontra di nuovo. E noi siamo qui per aiutare il club. Era disposto ad aiutarci anche quando siamo arrivati qui e ora è il momento di ripagare un po' di quell'affetto. Abbiamo iniziato un'ottima collaborazione e speriamo di continuare a lungo", ha sottolineato il padre di Neymar.