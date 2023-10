Ucraina-Italia si giocherà in Germania, alla BayArena di Leverkusen. Mancava solo l'ufficialità ed è arrivata dalla Uefa: la gara, in programma per il prossimo 20 novembre, necessitava di una sede per i noti fatti che hanno coinvolto l'Ucraina. Sarà l'ultima sfida del gruppo C valida per le qualificazioni a Euro 2024.