Ma la scora stagione è servita al difensore bianconero sotto ogni punto di vista, la scalata vertiginosa della sua carriera necessitava di alcuni passaggi fondamentali. Saper reagire ai passi falsi è uno dei più importanti. E qContro il Sassuolo ha sbagliato tutto ciò che si poteva sbagliare, con lui l'intera difesa bianconera arrivando fino a Wojciech Szczesny: poi la retroguardia è tornata a essere imperforabile.Con Gatti che dopo aver mantenuto le sue di promesse a livello di inserimento nel calcio dei grandi sta vedendo la Juve mantenere le sue promesse. Quelle relative anel caso in cui si fosse dimostrato uno da Juve (e lo è, pure un punto fermo per ora), anche per premiare la fedeltà del difensore centrale che in estate ha respinto con insieme al club i ricchi tentativi della Premier e dell'Everton in particolare.