Dopo aver superato per 2-1 l'Austria negli ottavi di finale degli Europei, l'Italia di Roberto Mancini attende di conoscere la nazionale che affronterà nei quarti di finale. La prossima rivale degli Azzurri uscirà dall'ottavo di finale in programma domani sera all'Estadio de La Cartuja di Siviglia, alle 21, fra il Belgio di Romelu Lukaku e il Portogallo di Cristiano Ronaldo, campione d'Europa in carica. La vincente affronterà l'Italia venerdì 2 luglio alle 21 all'Allianz Stadium di Monaco di Baviera.