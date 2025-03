Ora tocca a Frattesi: il segnale di Inzaghi è chiaro, ma i sogni di Triplete passano anche da lui

Non dev'essere stato semplice, per, l'ultimo mese abbondante.da una Fiorentina in emergenza, il centrocampista ex Sassuolo, che gli ha concesso, tra campionato e Champions League, solo 53 minuti in sei partite.Ieri sera, poi, è arrivato il momento die la scelta, nel ruolo di mezzala, è ricaduta su Piotr. Nulla di clamoroso, visto lo spessore e l'esperienza del polacco. Solo che due minuti dopo. Un segnale chiarissimo nei confronti del numero 16, che a gennaio è stato cercato con forza dallasenza fortuna. Troppo alta la richiesta dell'Inter, che continua a fissare il prezzo di Frattesianche e soprattutto a fronte degli interessamenti che arrivano dalla Premier League, con l'ambiziosoin testa in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Si vedrà quel che sarà, ovviamente non prima della fine della stagione, che per l'Inter si allunga ulteriormente con il Mondiale per Club da disputare in estate. Nel frattempo,E' tutto da dimostrare se e come queste possano cambiare il destino di Davide in nerazzurro, ma di sicuro, nella più estrema delle ipotesi, quella ancora tutta da confermare di un addio, potrebbero essere utili a scrivere un finale molto migliore di quello che si stava profilando.