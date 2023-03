e ora anche l'Europa punta i suoi riflettori su di lui. Sono bastati pochi mesi all'attaccante 2002 per prendersi la scena al, che ora si gode una vera e propria macchina da gol, sempre più inarrestabile.- Qualcosa l'aveva già fatto vedere allo, club che nel 2022 lo aveva scovato in Nigeria, dove giocava con la maglia del, e lo aveva portato in Norvegia. Lì è arrivata subito l'esplosione:, il campionato più basso a livello professionistico (19 reti in 24 presenze contando anche la NM-Cup). Numeri che hanno convinto il Gent delle qualità di Orban e della necessità di muoversi subito, mettendo sul piatto- Una scelta forte che però ha iniziato fin da subito a dare i suoi frutti, perché Orban si è imposto anche in Belgio., poi il gol decisivo nella vittoria sull'Anderlecht e il capolavoro lo scorso 12 marzo contro lo(primo giocatore a firmare quattro reti in una sola partita nel massimo campionato belga nel 21° secolo) che ha portato il conto a 7 gol in 5 partite, con la. E anche sui campi internazionali non ha sfigurato, perché dopo il gol al Qarabag nel ritorno dei playoff di Conference League si è scatenato contro il. Sette gol in tre giorni, le marcature stagionali diventano 12 in 9 presenze complessive, numeri pazzeschi che fanno sorridere il Gent: perché a 3 milioni Gift è stato davvero un regalo e diventa la prossima pepita d'oro da mettere in bella mostra in vista del mercato estivo, con tante squadre in Europa a caccia di un nuovo bomber. E Orban sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per attirare i loro occhi...Di Orban abbiamo parlato nell'ultima puntata del nostro format ' Magic Box