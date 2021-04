in seguito al caos causato dallaassieme alle nove big, sei inglesi e alle tre spagnole, poi naufragata miseramente.nell'assemblea convocata perl'unico ancora vacante, che prevede la trasmissione di. La Lega Serie A ha infatti convocato l'incontro in via d’urgenza, per discutere sul tema: la riunione si svolgerà esclusivamente i, ma per forza di cose le tematiche trattate saranno molteplici.- Prima volta che i club si trovano faccia a faccia, l'argomento Superlega verrà certamente trattato: tra l'altronon presente all'ultimo incontro perché inibito,perché quando si prendono decisioni patrimoniali, essendo lui proprietario del club capitolino, anche da inibito potrà partecipare.- La Superlega ha lasciato strascichi pesantissimi all'interno del calcio italiano, come in quello spagnolo;, perché il numero 1 bianconero rappresentava tutte e 20 le società nel comitato dei 5 manager incaricati di trattare con il consorzio. Nubi nere e minacciose previste per un venerdì di fine aprile.@AleDigio89