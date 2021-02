Dieci sconfitte nelle ultime tredici partite in campionato, 14 ko in 23 gare: i numeri della stagione del Cagliari, ora a -5 dal quartultimo posto, sono sempre più terribili. Tanto che, dopo la debacle contro il Torino, i sardi potrebbero presto invertire la guida. E' a serio rischio, infatti, la panchina di Eusebio Di Francesco, arrivato la scorsa estate al posto di Walter Zenga.



VERSO L'ESONERO - Il presidente Giulini, nonostante il recente rinnovo del tecnico fino al 2023, sta meditando un possibile cambio in panchina, con Leonardo Semplici in pole in caso di ribaltone. Le alternative si chiamano Massimo Rastelli e Vincenzo Montella. A conferma dell'aria tesa nello spogliatoio sardo, nessun tesserato si è presentato ai microfoni di Sky per le consuete interviste post-partita.