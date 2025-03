Organizzazione, scouting e sostenibilità: come lavora e perché il Milan pensa a Tare come direttore sportivo

In un periodo negativo in cui l’ambiente rossonero è contornato da una serie di risultati negativi (che hanno minato, quasi definitivamente, le speranze e le ambizioni del Milan di disputare, durante la prossima stagione, la Champions League) e di forti contestazioni – verso società e giocatori – da parte dei tifosi,che affiancherà il gruppo di lavoro (composto dall’amministratore delegato Giorgio Furlani, dal direttore tecnico Geoffrey Moncada e dal senior advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic) meneghino. Allo stato attuale dei fatti,e hanno dato ampia disponibilità ad accettare l’incarico al Milan, seppur siano soluzioni differenti e abbiano fatto richieste diverse.

IL MILAN E IL NUOVO DS: LE RICHIESTE DI TARE E PARATICI

Ma andiamo a scoprire quali sono i motivi per i quali Igli Tare potrebbe essere il direttore sportivo del Milan. L’ex dirigente della Lazio (è stato ds della società biancoceleste dal luglio 2008 al giugno 2023, in un’avventura durata 18 anni, comprese le stagioni da giocatore al termine della sua carriera) ha alcuni principi fondamentali su cui basa il proprio modo di lavorare.Il dirigente albanese classe 1973 ha lavorato per ben 15 anni nel club capitolino, da sempre ben organizzato nella sua ossatura piramidale.

, capace di fidarsi e affidarsi ai propri collaboratori, che nella sua avventura alla Lazio sono sempre stati numerosi: da chi analizza i dati, da chi studia gli avversari, da chi va a scovare talenti in giro per l’Europa.. Grande attenzione sul lato scouting e agli investimenti che ne derivano:, non prima che il suo team li avesse monitorati con estrema costanza., un tema di sensibile attualità e importanza in casa Milan.

. Una strategia di lavoro svolta professionalmente che ha portato nella Capitale, sponda biancoceleste, alcuni giocatori di caratura mondiale e di assoluto livello: daa Ciro, passando per Miroslav, Stefan, Antonio. E come dimenticare il trio di centrocampisti che ha illuminato il recente passato della Lazio:e Sergej

