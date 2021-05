IL TABELLINO:

, gli inglesi non hanno mai forzato il ritmo, quasi mai alzato la velocità dell’azione, ma il modo dissennato di difendere della Roma ha agevolato le ripartenze dei Red Devils. Le notizie migliori per la squadra di Fonseca, oltre a una vittoria che almeno riporta mezzo sorriso a Trigoria, sono stati gli, che vanno ad aggiungersi agli altri otto rimasti fuori per acciacchi vari da questa sfida.Eppure, nonostante la rabbia che alimentava la gara dei giallorossi e che alla fine li ha portati al successo, è stato lo United a segnare il gol dell’1-0 e, prima del vantaggio, ad avvicinarsi alla porta di Mirante con più pericolosità dei romanisti. Il Manchester non aveva questa gran voglia di battersi, ma questo non deve togliere molti meriti alla Roma. Nei 180' di questa semifinale la differenza di spessore e di forza è stata a favore degli inglesi, però all’Olimpico almeno la voglia di riscattarsi c’era.La Roma è partita bene, nel primo quarto d’ora è arrivata per 4 volte alla conclusione sfruttando la lentezza degli inglesi e soprattutto la superficialità di Shaw che si è fatto soffiare da Karsdorp la palla su cui De Gea ha piazzato la seconda bella parata della sua serata romana. La prima era stata su un colpo di testa di Mancini che si era accomodato il pallone con una mano: fosse entrato in rete, il Var lo avrebbe annullato.- In realtà la prima nitida palla-gol è stata del Manchester: Cavani, solo davanti a Mirante, ha tentato il pallonetto ma ha sbagliato la misura. Anche la seconda è stata dei Red Devils e stavolta Mirante ha fatto una paratona sullo stessoCome all’andata, ancora gli ex “italiani” a infierire su una squadra italiana, come accadrà anche in occasione del secondo gol inglese. Poco prima si era fermato di nuovo Smalling (altro problema muscolare, Trigoria ormai è sede della Croce Rossa) e Fonseca ha fatto debuttare in Coppa il giovane (2001) gambiano Darboe dopo l’esordio in campionato. Mancini è tornato in difesa. Le tre occasioni del Manchester sono nate grazie anche all’incerta linea difensiva della Roma, mai messa bene, sempre slabbrata, sempre sotto sopra, con movimenti assurdi, come quello diAll’ultimo istante del primo tempo De Gea è stato decisivo su una conclusione da due passi di Mkhitaryan.- Per passare, la Roma avrebbe dovuto segnare 5 gol in 45 minuti, senza subirne altri. Ci ha provato, eccome. A un certo punto ci ha perfino sperato. Nell’intervalloLe sostituzioni del tecnico norvegese non hanno ravvivato la squadra, anzi, l’hanno proprio addormentata e. Parate decisive che hanno impaurito Solskjaer, così preoccupato da togliere- Ma è bastato che, invece è rimasto in campo, ha tardato il rientro in difesa e il taglio di Cavani è stato (non) coperto da un attaccante, Mkhitaryan. Cavani è uscito dopo qualche spintone con Karsdorp, la Roma ha insistito ad attaccare cercando con lo spirito giusto il gol della vittoria. Mkhitaryan ha centrato il palo., e il ragazzino si è fatto subito applaudire girando in porta, con una conclusione al volo, un cross di Santon, entrato al posto di Bruno Peres.Roma-Manchester United 3-2 (andata 2-6)Marcatori: 39' e 68' Cavani, 58' Dzeko, 60' Cristante, 84' aut. Telles.ROMA: Mirante; Karsdorp, Smalling (31' Darboe), Ibanez, Bruno Peres (69' Santon); Cristante, Mancini; Pedro (77' Zalewski), Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko (76' Mayoral). All. Fonseca.MANCHESTER UNITED: De Gea, Wan-Bissaka (46' Williams), Bailly, Maguire, Shaw (46' Telles); Fred, van de Beek; Greenwood, Bruno Fernandes (84' Mata), Pogba (64' Matic); Cavani (73' Rashford). All. Solskjaer.Arbitro: Brych.Ammoniti: Wan-Bissaka, Fred, Cavani, Karsdorp, Cristante.