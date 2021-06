Inutile girarsi intorno,, specie dopo la risoluzione del contratto di Antonio Conte. Perché l’allenatore e l’ex centrocampista hanno lavorato all’unisono, ma estraniandosi in parte dalla società. Una scelta che ha contribuito a incrinare i rapporti, perché, manifestando anche qualche perplessità in merito alla proprietà: “Sono preoccupato perché non c’è ancora un programma definito. Date e sede del ritiro, non ci è stato comunicato nulla. Se Conte resterà? Tutti dobbiamo prima capire i piani della proprietà”.Insomma, ad oggi i rapporti non viaggiano ai massimi storici, ma l’addio è tutt’altro che scontato., sarà in quella sede che si capirà se ci sono ancora i presupporti per andare avanti insieme e se i contrasti venutisi a creare in questi messi potranno essere messi alle spalle. Nel frattempoda sempre legato ai colori nerazzurri.