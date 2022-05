Oriana Sabatini si è presentata sui social come non l'avete mai vista. La compagna di Paulo Dybala si è fatta scattare foto in intimo e ricoperta di sangue. Tutto vero, sono costumi di scena per il suo ultimo videoclip su Youtube. La ragazza argentina è modella ma anche cantante; e se Paulo Dybala ha spaventato i tifosi della Juventus annunciando l'addio a parametro zero, Oriana 'spaventa' i suoi follower con un new look mai visto.



