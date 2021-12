Oriana Sabatini e Paulo Dybala si stanno godendo le vacanze di Natale in Argentina e nonostante le voci pubblicate dalla stampa sudamericana, i due non hanno il Covid. A confermarlo è la contante che ha condiviso un messaggio per smentire le voci di una possibile quarantena: "A differenza di quanto stanno dicendo la mia famiglia, il mio ragazzo ed io non siamo isolati. Per fortuna stiamo bene e non abbiamo il Covid".



