Prima le cessioni, poi gli altri colpi. Ilha le idee chiare per il proprio mercato e, fra i tanti nomi che sono in uscita, spicca quello di, autentico flop della passata stagione, lasciato fuori dalla tournée negli Stati Uniti dae dal club rossonero, e a tutti gli effetti cedibile da qui al 31 agosto per evitare di essere lasciato fuori rosa e fuori lista per campionato e coppe. Per la punta belga ex-Liverpool il mercato, usiamo un eufemismo, non ribolle cone non ha fissato un prezzo per la vendita anche perché, essendo arrivato a parametro zero soltanto la scorsa estate, qualunque cifra, anche minima, farà realizzare una plusvalenza a bilancio utilissima per i conti del club.Ildel classe 1995 era di durata quadriennale con contratto in. Nel momento della firma il Milan e il giocatore hanno usufruito dei vantaggi delche scontano l'irpef sul lordo che, di conseguenza, ha portato il. Uno sgravio fiscale che però prevede l'obbligo disul territorio italiano e, di conseguenza, una cessione di Origi in questa estate di mercato obbligherebbe il Milan aIl conto è semplice: 5,5 milioni lordi per 4 anni fanno 22 milioni di euro preventivati al momento dell'acquisto a cui vanno sottratti sia i 5,5 già pagati quest'anno, sia i circa 2,5 milioni che vanno ridati allo stato per la "rottura" del decreto crescita, sia la mensilità di luglio che sarà saldata oggi.Il Milan quindi spinge per l'addio e aspetta una decisione di Origi che tuttavia, soltanto qualche settimana fa, quelle offerte provenienti dall'Arabia Saudita le aveva respinte con forza. La prospettiva di rimanere a Milano da fuori lista e fuori rosa nell'anno che porta all'Europeo di Germania 2024 e con un mercato che attorno a lui non si infiamma lo stanno però portando a riconsiderare la. Sono 4 i club in corsa per lui fra cui c'è anche l'dell'ex Liverpool Stevenche lo conosce bene. Tocca ad Origi prendere una decisione sul suo futuro il Milan è pronto a dire addio anche a costi scontati.