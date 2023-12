Divock Origi è stato ceduto in estate dal Milan (in prestito con diritto di riscatto) al Nottingham Forest, ma la sua annata è stata, sino a ora, piuttosto deludente: il centravanti belga ha infatti giocato appena 152' in Premier League. Come riporta Tuttosport, il rischio è che a fine stagione l'ex Liverpool potrebbe rientrare al Milan, visti anche i 5 milioni che il club inglese dovrebbe versare ai rossoneri per il riscatto.