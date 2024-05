Origi torna al Milan: il comunicato UFFICIALE del Nottingham Forest

La notizia era ormai nell'aria, ora è ufficiale:saluta nuovamente la Premier League e torna alSi è conclusa l'esperienza alper l'attaccante belga classe 1995, che torna dunque alla base.- Il Nottingham Forest infatti ha salutato Origi, una breve menzione in un comunicato nel quale ha salutato tre giocatori in scadenza di contratto (Felipe, Cheikhou Kouyaté e Wayne Hennessey) e archiviato i prestiti: "Il club può anche confermare che Gio Reyna, Divock Origi, Nuno Tavares, Gonzalo Montiel e Rodrigo Ribeiro sono arrivati alla fine dei loro prestiti. Il Nottingham Forest vorrebbe ringraziare ogni giocatore per il contributo dato nel loro periodo qui e augura loro il meglio per il futuro".

Nottingham Forest can confirm that Felipe, Cheikhou Kouyaté and Wayne Hennessey will depart the club upon the expiration of their contracts this summer.



Thank you to each player and all the best for the future