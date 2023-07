Il ritorno di Oriol Romeu al Barcellona ha suscitato polemiche in quel di Girona. In particolare il sindaco Lluc Salellas, nel salutare il giocatore che nella scorsa stagione ha militato nel club cittadino, ha dichiarato: "Il Barcellona, comunque, diventerà piccolo". Parole che non sono state prese bene dall'ambiente blaugrana. La vicepresidente del club Elena Fort, come riportato da Marca, ha risposto in questo modo: "Siamo stati sorpresi negativamente da queste dichiarazioni. Non capiamo perché provengano da un'istituzione pubblica. Massimo rispetto per la gente di Girona. Oriol è un ragazzo che voleva tornare a casa. Trattare con il Girona è stato eccellente".