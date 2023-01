Intervistato da Sportweek il talento uscito dalla primavera dell'Inter e oggi in prestito al Volendam, Gaetano Oristanio, ha parlato del suo presente all'estero con un occhio ai nerazzurri alla nazionale italiana."Quando il ct parla di te significare sei sulla strada giusta. È una soddisfazione che arriva dal lavoro e dai sacrifici della mia famiglia. Sia chiaro, non ho fatto ancora nulla, quindi devo continuare così. Appena arrivati, il mister ci ha riunito in un cerchio e ci ha consigliato di giocare come sappiamo, di provare la giocata. Il concetto è stato il seguente: ’Nessuna pressione’. Non me lo sono fatto ripetere, quindi via di dribbling e uno contro uno. Quando mi lasciano libero rendo di più"."Certo. Ci sentiamo sempre, soprattutto con Dario Baccin. Se sto facendo bene lo devo a loro e alla fiducia che hanno sempre avuto nei miei confronti. Tra i ricordi più belli che ho ci sono i due campionati vinti nelle giovanili e i gol segnati al Barcellona in Youth League, nel 2019”.“Ecco appunto. I ritmi erano altissimi, i giocatori andavano a duemila all’ora. A un certo punto salto secco Godin con una bella giocata partendo dall’esterno, ma l’Azione successiva finisco a terra con un tackle deciso, diciamo un calcione. Tempo di rendermi conto e lo vedo lì, in piedi di fronte a me. Mi sono rialzato senza dire una parola”."Libertà e fiducia. E per libertà intendo anche la possibilità di sbagliare. Un ragazzo di vent’anni va aspettato, capito, e qui ti danno più occasioni per dimostrare chi sei. Un mesto fa ho giocato contro Lucca. Prima della partita abbiamo parlato un po’ dell’Olanda e di come ci stiamo trovando. Anche lui ha sottolineato questo aspetto"."La salvezza con il Volendam. Ragiono così, passo dopo passo. Se proprio devo dirne uno, cito Messi. Giocare contro di lui sarebbe un sogno, poi posso anche smettere".