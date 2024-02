Orlando non ha dubbi: 'Il Bologna arriva davanti alla Fiorentina. Viola superiori solo in una cosa'

Quella contro il Bologna è certamente una sfida da non sottovalutare per la Fiorentina che ha ritrovato la vittoria contro il Frosinone ma che viene da un 2024 piuttosto avaro di risultati nel corso del 2024. Proprio per questo, i viola, hanno una necessità abbastanza impellente di fare risultato contro i felsinei, che però si trovano in questo momento avanti in classifica. E per parlare della sfida il Corriere di Bologna ha contattato un ex viola come Massimo Orlando che ha detto la sua sulla gara di stasera e, in generale, sul campionato delle due squadre.



POCHI DUBBI - ​"Gli altri due precedenti? Il Bologna meritava di vincere in entrambe le partite e anche i fiorentini hanno ammesso la superiorità dei rossoblù. Italiano? Senza Quarta non proporrà la difesa a 3, credo che giocherà con un 4-2-3-1. Fiorentina più attrezzata? Ho scommesso che il Bologna gli arriva davanti: è una squadra vera. La Fiorentina è solo più abituata a giocare a certi livelli e ha due o tre giocatori che possono cambiare la partita. Con quale squadra avrei voluto giocare? Voglio bene alla Fiorentina, ma dico nel Bologna. Corsa Champions? Se la giocano Bologna e Atalanta."