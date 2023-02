Massimo Orlando è intervenuto ai microfoni di Radio Toscana dove si è sbilanciato sul prossimo futuro della Fiorentina in Coppa Italia: "Non vedo come la Fiorentina possa non arrivare in finale di Coppa Italia, la Cremonese nella doppia sfida non ha le risorse necessarie per superare la Fiorentina. In finale vorrei la Juve. Italiano? Come gli abbiamo battuto le mani l'anno scorso, dobbiamo evidenziarne gli errori quest'anno, non ha ancora trovato il suo undici ideale.