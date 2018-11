Interpellato da ViolaNews, il giornalista Giampaolo Ormezzano ha parlato così di Bernardeschi e Ronaldo: "Bernardeschi era il tipico giocatore della Fiorentina, non mi è piaciuto quando è passato alla Juventus. La rivalità della Fiorentina con la Juventus è a livello spettacolare, ma nella pratica dei fatti era fasulla anche quando veniva conclamata: tanto per dirne una, Gentile passò dai bianconeri ai viola. Ma sto parlando di un calcio che non c’è più, adesso è tutto uniformato e corrotto. Faccio una parentesi sulla Juventus: per me Cristiano Ronaldo è il pacco del secolo. Si rivelerà un’operazione sbagliata, anche perché ha firmato un contratto di quattro anni. Son contento che l’affare sia andato in porto perché danneggerà la Juventus".