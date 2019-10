"Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . Il calcio visto con gli occhi, e gli occhiali, del Nerd"."Ecco qua, da oggi inizia questa nostra preparazione precampionato, preferisco si faccia qui in montagna perché l'ossigeno allarga i polmoni e allarga pure il cervello di qualcuno di noi. Oh. Voi sapete che le migliori tattiche di preparazione nascono da, c'è chi ha usato la zona in un modo chi in un altro.la zona lenta,la zona velocissima,usa la zona pipa.. Lae il"Ma che si gioca in 15?"." No, in 16, perché c'è il portiere".entrò nella storia del calcio dalla porta di una sala cinematografica e con un modulo, a suo modo, rivoluzionario. ​"Mentre i 5 della difesa vanno in avanti, i 5 attaccanti retrocedono. Durante questa confusione generale...".- Il 5-5-5 delladi, però, ora se la dovrà vedere con un altro modulo rivoluzionario:. Il Genoa ha deciso di puntare sull'ex centrocampista di Barcellona, Villarreal, Atletico Madrid, Inter, PSG e proprio del Grifone per cambiare rotta dopo l'era, breve,. E sì, l'allenatore che ha guidato l'under 19 del, ha parlato proprio delNessun ritiro in montagna, nessuna lavagna, nessun cappellino con la visiera e nessuncome assistente (ci sarà Roberto, tutor di Thiago Motta visto che è senza patentino), ma una lettura diversa del calcio.Per me l’attaccante è il primo difensore e il portiere il primo attaccante. Dal portiere parte il gioco, con i piedi, e dalle punte il pressing offensivo per recuperare la palla" le parole dell'ex numero 10 dell'Italia. Quindi non si tratta che di unma. Nessuna rivoluzione particolare, quindi, solo la voglia di giocare un calcio propositivo. Come, fonte d'ispirazione, e, suo vero modello. Dalal, sempre inin campo, con moduli più semplici di quello che dicono i numeri e che servono, come tutti, per mandare in confusione gli avversari. In sostanza, conta il concetto. Certo, qualcuno potrebbe obiettare: