Daniele Orsato non dirigerà Milan-Juventus, in programma domenica sera a San Siro alle ore 20.45. Il fischietto di Schio, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, è indisponibile, verrà quindi rimpiazzato da un altro arbitro. Ancora incerto il nome del sostituto. Possibili, in quanto non impegnati in altre partite, Di Bello, Massa o Valeri. Ma l'Aia non ha ancora preso una decisione, che arriverà nelle prossime ore.



La designazione di Orsato per la supersfida della 23esima giornata aveva portato con se numerose polemiche, soprattutto tra i tifosi del Milan. Il club rossonero non vince una partita a San Siro con arbitro Orsato da oltre 12 anni. Per questo, dopo il clamoroso errore di Serra nella gara con lo Spezia, i tifosi milanisti avevano preso male la scelta di Orsato.