Nel corso dell'intervallo l'arbitro di Juve-Roma, Daniele Orsato della sezione di Schio ha avuto un colloquio diretto con il centrocampista giallorosso Bryan Cristante in cui ha spiegato come è andata secondo lui, l'azione che ha portato alla concessione del rigore poi sbagliato da Veretout e non al gol di Abraham segnato dopo il tocco di mano di Mkhitaryan.



Dazn ha mostrato il segmento con tanto di audio del colloquio in cui Orsato spiega: "Il portiere esce, rigore, fuorigioco, e se non fischio? Sui rigori non si dà vantaggio. E poi date la colpa a me perché ha sbagliato il rigore?"