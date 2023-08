L'arbitro internazionale Daniele Orsato racconta alcuni aneddoti relativi al suo rapporto con i claciatori: "De Rossi era preciso. Sapeva il regolamento alla perfezione - si legge sulla Gazzetta dello Sport -. Ci sono ex che rivedo ai raduni-Uefa. Seedorf, Cambiasso, Zanetti: altri livelli, mai stati maleducati".



E poi un ricordo che ha come co-protagonista Paolo Maldini: "Ricordo un cartellino giallo a Paolo Maldini in un Milan-Siena. Lui protestò poi venne da me Vergassola e mi disse ‘ma sei un ragazzino e a San Siro hai avuto il coraggio di ammonire Maldini. Grande. Avevo 33 anni credo, ci misi mezz’ora per guardare il terzo anello. Trattavo già tutti alla stessa maniera".