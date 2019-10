L'ex viceallenatore dell'Inter Nando Orsi fa le carte al campionato di Serie A ai microfoni di Canale 21: "Il Napoli fatica ma non mi sembra che le altre squadre stiano passeggiando. Anche la Juventus ha battuto il Bologna per 2-1 stentando mentre l'Inter per poco si fa rimontare dal Sassuolo. E' un campionato complicato che soprattutto all'inizio vede le piccole voler far legna. Ci sono sei punti di distacco tra Juve e Napoli che poi sono due scontri diretti".