Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, ha parlato nel corso di una diretta Instagram del suo passaggio dall'Ascoli alla Juve: "Venivo da una piccola realtà, mi sono trovato in un J-Medical stracolmo di giornalisti e fotografi. Ho chiesto al mio procuratore 'ma stanno qua per me? Non è che c'è qualche altro giocatore a fare le visite'?. In allenamento non la vedevo mai, andavano al doppio. Io venivo dalla Serie B e l'intensità era diversa, mi sono trovato a disagio e non ne beccavo mezza. Mi chiedevo 'ma come faccio?'. E' lì che ho capito di non esser pronto per quel tipo di palcoscenico, almeno in quel momento. Ho capito che dovevo mettermi sotto per provare a colmare quel gap. Sono convinto che è stata tutta una questione di ritmo. Una volta acquisito, e insieme alle tue qualità, riesci a confrontarti anche con i campioni".