Il fantasista del Bologna Riccardo Orsolini ha concesso un'intervista a Sky Sport: "Prepariamo la partita con la Spal come tutte le altre, sempre con la giusta concentrazione e la giusta dose di entusiasmo: ce la giochiamo fino alla morte, perché sappiamo che una vittoria ci metterebbe con un piede nella salvezza. Sto cercando di migliorarmi giorno dopo giorno per raggiungere l'obiettivo salvezza, che è quello che ci eravamo prefissati da inizio campionato, so che la strada è ancora lunga ma sto cercando di mettermi a disposizione della squadra e del mister perché so che insieme potremmo toglierci delle soddisfazioni. La squadra ha voglia di tirarsi fuori da questa situazione, adesso siamo uniti e coesi e miriamo tutti allo stesso obiettivo, remando tutti dalla stessa parte. Ce lo meritavamo e sono contento di questo. Gli Europei Under 21? Spero di arrivarci e di arrivarci bene, poi il mio futuro si vedrà: sono concentrato con il Bologna, poi l'Europeo e poi quel che verrà e verrà".