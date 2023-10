ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Il pallone della tripletta di domenica all'Empoli lo metterò nella mia teca in cui tengo tutto delle prime volte.Dopo ne abbiamo sorriso. Mi dà baci d'affetto: sulla fronte a Monza, nella nuca l'altro giorno. Thiago Motta è un buonissimo allenatore perché ha idee".Non è una critica, ma l'esaltazione, nell'originalità avviata da Motta che fa un capitano diverso ogni settimana, di una squadra in cui tutti sono importanti. Siamo 'noi', non 'io'. La concorrenza si è alzatissima. Sugli esterni, poi... Bisognerà rimboccarsi le maniche per far capire che se qualcuno vuole giocare deve prendersi l'altra fascia.E uno ha inventato Orsonaldo.: sarebbe super, ma non faccio promesse".Mi sono sempre trovato bene con tutti. Come dice Fenucci, sono il suo figlio maschio."Mi hanno chiamato in Nazionale mentre ero a un battesimo a Lugo. Ho mangiato in macchina, sono arrivato a Milanello poco prima dell'allenamento.