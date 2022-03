La sfortuna, contro la Fiorentina, lo ha fermato dopo un'azione in cui aveva saltato anche Terracciano. Quella tra i viola e il Bologna doveva essere la partita di Riccardo Orsolini, obiettivo la scorsa estate del club del Presidente Rocco Commisso. Firenze come Siviglia, altra destinazione che l'esterno classe '97 ha sfiorato di recente: a gennaio Monchi ha tentato di strapparlo ai rossoblù, senza però trovare l'accordo sulla formula del trasferimento. Il prossimo mercato può essere davvero quello del salto di qualità: le squadre che lo studiano non mancano...