Il Torino non ha intenzione di lasciare la pista che porta a Riccardo Orsolini. Nonostante la resistenza del Bologna, il direttore tecnico Davide Vagnati ha tutta l'intenzione di provare fino all'ultimo a portare alla corte di Ivan Juric l'esterno d'attacco.



Per questo motivo nuovi contatti tra le due società sono previsti anche nei prossimi giorni: il trequartista/attaccante esterno è la priorità del Torino e per Juric per il suo 3-4-2-1.