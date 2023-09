È stata un’estate in prima pagina quella che ha vissuto Riccardo Orsolini. Un’estate, non la prima in realtà, sul mercato, a un anno dalla scadenza di contratto col Bologna e con diversi club che lo hanno cercato. Ed era normale fosse così, visto che l’esterno classe ‘97 era reduce dalla miglior stagione della sua carriera, conclusa con 11 gol segnati in Serie A. A chiederlo con grande insistenza è stata soprattutto la Lazio, che ha avuto diversi contatti e incontri per lui, prima del rinnovo coi rossoblù…