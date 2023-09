Intervistato da Il Resto del Carlino l'esterno del Bologna, Riccardo Orsolini ha parlato della scelta di rimanere e rinnovare con il club emiliano.



NDOYE - "La concorrenza con Ndoye? Penso sia una scelta mirata del club per tenere alti il livello e la tensione, per aumentare la qualità degli allenamenti. Egoisticamente è chiaro che sia più contento di giocare sempre".



MAI PENSATO ALL'ADDIO - "Non ho mai pensato di andare via. A fine campionato, dopo la bella stagione fatta, ho pensato che magari qualcuno avrebbe potuto bussare. Non so se questo qualcuno ci sia stato, va chiesto alla società. Io sono felice di essere rimasto: è stata una scelta".



MI HANNO FATTO RICREDERE - "Se alla fine del campionato scorso mi avessero detto: ‘guarda vanno via Arnautovic, Schouten, Dominguez, Medel, Soriano’, avrei risposto ‘aspetta un attimo’. Invece i dirigenti mi hanno fatto ricredere, sono stati veramente bravi. Hanno pareggiato se non addirittura alzato il livello rispetto alla rosa dell’anno scorso".