Le operazioni sono rimandate al periodo successivo la finale di Coppa Italia. Prima sarà solo sondato il terreno. La Juventus, però, vuol fare sul serio per Federico Chiesa. Senza mezzi termini e senza badare a spese. Come riportato da La Nazione, la società bianconera vorrebbe raggiungere la cifra di 100 milioni di euro per il talento della Fiorentina: 70 milioni in contanti, più i cartellini di Riccardo Orsolini e Rolando Mandragora, valutati rispettivamente 18 e 22 milioni.