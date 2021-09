Riccardo Orsolini è stato cercato da diverse squadre in questo mercato estivo, ma alla fine è rimasto al Bologna. L'esterno d'attacco ex Ascoli ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport in cui ha parlato anche dei colpi dei rossoblù come Arnautovic: "Marko facilita anche il nostro lavoro, tiene palla, fa salire la squadra, gioca bene. Crea la giocata per un esterno. Io mi sono trovato molto bene. Ha avuto un impatto con l’ambiente, parla moltissimo con i più giovani. Conosce sette lingue, è un vantaggio. Riesce a comunicare con tutti. Sa anche scherzare, mi trovo molto bene". E su Medel, che alla fine è rimasto: "​Gary dà questa immagine di cane che abbaia sempre. In realtà è un tipo tranquillo. Certe volte veniva li a brutto muso, mi guardava e poi scoppiava a ridere. Ho un buon rapporto con lui. Se lo vedi dici che Gary non può fare il centrale, ma quando gioca ci mette la grinta, la garra. È quello che l’ha fatto diventare giocatore. E al reparto difensivo serve e servirà. Sono contento che sia rimasto".