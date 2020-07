Laè ripartita per un finale di stagione rovente, due mesi di calcio come mai prima d'ora per permettere al campo di dare i verdetti. E quale modo migliore di accompagnare questo rush finale se non con un gioco a premi? Ecco, il gioco gratuito che vi permette di vincere con le vostre intuizioni: basterà indovinare i pronostici sulle 6 partite selezionate ogni turno daper aggiudicarsi il montepremi. Scopriamo quindi tre dei 6 match selezionati per ilDerby emiliano tra, appaiate in classifica con rispettivamente 39 e 41 punti. I ducali reduci da un periodo molto negativo: sono ben quattro, infatti, le sconfitte consecutive per D’Aversa, che sta vedendo svanire le ambizioni europee. Diverso il percorso del Bologna, che ha sì perso mercoledì con il Sassuolo, ma è comunque in un buon momento di forma, testimoniato dalla vittoria con l’Inter a San Siro di una settimana fa. Sarà derby dunque, ma anche. Il club bianconero lo ha ceduto la scorsa estate al Bologna, ma ha sempre in testa l’idea di riportarlo alla Continassa. Intanto potrà iniziare a studiarli entrambi domenica.Dopo aver fermato l’Inter ilprova a fare lo sgambetto anche alla, reduce da due sconfitte, una vittoria e un pareggio nelle ultime 4.ha ancora ambizioni europee, e si affiderà anche a, che il prossimo anno giocherà a Firenze, e Marash, il difensore rivelazione della Serie A, che piace a Inter, Juve e Lazio.Ildi Waltersfida ildi Fabioper guadagnarsi la conferma per la prossima stagione, ma i salentini hanno fame di punti. C’è la salvezza da raggiungere, e una lotta aperta con il Genoa, distante 1 punto in classifica (28 a 27). I giallorossi arrivano alla sfida carichi dopo il successo ottenuto contro la Lazio, con unstellare, arrivato a quota 11 gol in stagione. Ora serve fare un ulteriore passo in avanti, forse decisivo.