L'attaccante del Bologna, Riccardo Orsolini ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Sul mercato più che sentire squadre vicine a me, quel che chiedevo io era: 'Quando ci incontriamo per rinnovare il contratto?'. Ho sempre voluto restare. Questa è casa mia. Mi sono sempre trovato bene con tutti. Come dice Fenucci, sono il suo figlio maschio. Diventare bandiera del Bologna? Già ora sono il più anziano... A me pare che le bandiere non esistano più. Certo, se resterò fino al 2027 sarebbero nove anni di Bologna: ci andrei vicino".